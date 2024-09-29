Murat Kurum'a '50 milyon dolarıma devlet el koydu' demişti! O kişiyle ilgili gerçek ortaya çıktı

Murat Kurum’un İBB Adaylığı seçim çalışmaları esnasında “Antakya'da annemi babamı kaybettim. 50 milyon dolarlık malıma devlet el koydu. Rezerv alan ilan ettiniz. 5 kuruş para alamıyorum." diyen Volkan Özkaya isimli şahsın CHP’li Hayat Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş döneminde Hatay Büyükşehir Gazetesi yazarı olduğu ortaya çıktı.

Murat Kurum'un İBB adaylığı döneminde depremzede olduğunu söyleyen Volkan Özkaya'nın iktidarı kendisini mağdur ettiğini söylediği iddiası yalan çıktı.

Yazar Ferhat Murat, sosyal medya hesabında Özkaya'nın Hatay Büyükşehir gazetesi yazarı olduğunu gösteren ekran resmine yer verdi.

Murat, "Her işleri tiyatro başlığıyla yaptığı paylaşımda "Murat Kurum’un İBB Adaylığı seçim çalışmaları esnasında “Antakya'da annemi babamı kaybettim. 50 milyon dolarlık malıma devlet el koydu. Rezerv alan ilan ettiniz. 5 kuruş para alamıyorum. Arazime 404 dükkan yapıldı. Bana 1 dükkan verilmedi. Vali bana diyor ki ‘Babanın malının parasını mı istiyorsun?’ Evet, babamın parasını istiyorum. Ben AKP üyesiyim. Bana bu yapılıyorsa, başka vatandaşa neler yapılıyordur?” diyen Volkan Özkaya isimli şahsın CHP’li Hayat BB Lütfü Savaş döneminde Hatay Büyükşehir Gazetesi yazarı olduğu ortaya çıktı." ifadelerine yer verdi.