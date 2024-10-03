Sinan Çalışkanoğlu'ndan 'kaç kere evlendin' sorusuna Seda Sayanlı yanıt

Selena dizisiyle hatırlanan oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, konuk olduğu bir televizyon programında özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.

Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Ekol TV'deki "Kafa Kafaya" programına konuk oldu. Çalışkanoğlu programda özel hayatıyla ilgili konuştu. Programın sunucusu Zeliha Saraç, Çalışkanoğlu'na 'kaç kere evlendin' diye sordu. Çalışkanoğlu bu soruya samimi şekilde yanıt verdi.

Çalışkanoğlu, "3 kere evlendim. Aşka aşık değilim. Hayatımda uzun ilişkilerin olduğu dönemde, Seda Sayan cevabı vermişim gibi olacak ama uzun ilişkilerimde hep evlenmişim" dedi.

Çalışkanoğlu'nun cevabı stüdyoda gülüşmelere neden oldu.

Sinan Çalışkanoğlu kimdir?

Sinan Çalışkanoğlu, 26 Ocak 1978 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eğitim hayatına Akademi İstanbul Tiyatro bölümünde başladı ve ardından Pera Güzel Sanatlar Merkezi'nde pandomim ve oyunculuk dersleri aldı.

İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında Sırlar Dünyası/Sır Kapısı adlı dizide yaşadı. Bu tarihten itibaren, Kertenkele, Bir Yastıkta, Türkün Uzayla İmtihanı, Yahşi Cazibe, Türk Malı, Hayat Bilgisi, Selena, Bir İstanbul Masalı, Göktaşı, İlk Buluşma, Güldür Güldür ve Batlır gibi birçok projede yer aldı.

Sinan Çalışkanoğlu’nun özel hayatı da dikkat çekicidir. 2007 yılında oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu ile evlendi, ancak 2010'da boşandı. 2013 yılında bir diğer oyuncu olan Tuğba Sarıünal ile evlenen Çalışkanoğlu, bu evliliğini de 2015 yılı sonunda sonlandırdı. Üçüncü evliliğini ise 21 Nisan 2018'de Çiğdem Şen ile gerçekleştirdi.

Yer aldığı filmler

2005 Beyza'nın Kadınları

2006 Polis Haluk

2008 Kirpi Polis Memuru

2008 Osmanlı Cumhuriyeti

2010 İncir Reçeli

2013 Sabit Kanca

2014 İncir Reçeli 2

2018 Göktaşı

2019 Mucize 2: Aşk

Yer aldığı diziler

2002 Sırlar Dünyası

2003 Bir İstanbul Masalı

2003 Hayat Bilgisi

2004 En Son Babalar Duyar

2004 Görünmez Adam

2005 Ters Köşe

2005 Davetsiz Misafir

2006-2009 Selena

2010 Türk Malı

2011 Yahşi Cazibe

2011-2013 Şanslı Masa

2012 Türk'ün Uzayla İmtihanı

2013 Bir Yastıkta

2013 Kapış Kapış

2013 Gurbette Aşk

2013 Bir Yastıkta Gurbette Aşk

İşler Güçler Serkan

2014-2016 Kertenkele

2015-2016 Elin Oğlu

2017 Klavye Delikanlıları

2017-2019 İlk Buluşma

2019 Efsane Aile