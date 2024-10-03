Sinan Çalışkanoğlu'ndan 'kaç kere evlendin' sorusuna Seda Sayanlı yanıt
Selena dizisiyle hatırlanan oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, konuk olduğu bir televizyon programında özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Ekol TV'deki "Kafa Kafaya" programına konuk oldu. Çalışkanoğlu programda özel hayatıyla ilgili konuştu. Programın sunucusu Zeliha Saraç, Çalışkanoğlu'na 'kaç kere evlendin' diye sordu. Çalışkanoğlu bu soruya samimi şekilde yanıt verdi.
Çalışkanoğlu, "3 kere evlendim. Aşka aşık değilim. Hayatımda uzun ilişkilerin olduğu dönemde, Seda Sayan cevabı vermişim gibi olacak ama uzun ilişkilerimde hep evlenmişim" dedi.
Çalışkanoğlu'nun cevabı stüdyoda gülüşmelere neden oldu.
Sinan Çalışkanoğlu kimdir?
Sinan Çalışkanoğlu, 26 Ocak 1978 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eğitim hayatına Akademi İstanbul Tiyatro bölümünde başladı ve ardından Pera Güzel Sanatlar Merkezi'nde pandomim ve oyunculuk dersleri aldı.
İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında Sırlar Dünyası/Sır Kapısı adlı dizide yaşadı. Bu tarihten itibaren, Kertenkele, Bir Yastıkta, Türkün Uzayla İmtihanı, Yahşi Cazibe, Türk Malı, Hayat Bilgisi, Selena, Bir İstanbul Masalı, Göktaşı, İlk Buluşma, Güldür Güldür ve Batlır gibi birçok projede yer aldı.
Sinan Çalışkanoğlu’nun özel hayatı da dikkat çekicidir. 2007 yılında oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu ile evlendi, ancak 2010'da boşandı. 2013 yılında bir diğer oyuncu olan Tuğba Sarıünal ile evlenen Çalışkanoğlu, bu evliliğini de 2015 yılı sonunda sonlandırdı. Üçüncü evliliğini ise 21 Nisan 2018'de Çiğdem Şen ile gerçekleştirdi.
Yer aldığı filmler
2005 Beyza'nın Kadınları
2006 Polis Haluk
2008 Kirpi Polis Memuru
2008 Osmanlı Cumhuriyeti
2010 İncir Reçeli
2013 Sabit Kanca
2014 İncir Reçeli 2
2018 Göktaşı
2019 Mucize 2: Aşk
Yer aldığı diziler
2002 Sırlar Dünyası
2003 Bir İstanbul Masalı
2003 Hayat Bilgisi
2004 En Son Babalar Duyar
2004 Görünmez Adam
2005 Ters Köşe
2005 Davetsiz Misafir
2006-2009 Selena
2010 Türk Malı
2011 Yahşi Cazibe
2011-2013 Şanslı Masa
2012 Türk'ün Uzayla İmtihanı
2013 Bir Yastıkta
2013 Kapış Kapış
2013 Gurbette Aşk
2013 Bir Yastıkta Gurbette Aşk
İşler Güçler Serkan
2014-2016 Kertenkele
2015-2016 Elin Oğlu
2017 Klavye Delikanlıları
2017-2019 İlk Buluşma
2019 Efsane Aile