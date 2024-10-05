Mete Yarar: İran'ın füzelerinde bir tuhaflık var
Güvenlik uzmanı Mete Yarar, İran'ın İsrail'e attığı füzelerle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Fettah füzesinin taşıdığı patlayıcı miktarının bilinmediğini belirten Yarar, "Sen 1500 km öteye balistik füze atacaksın attığın yerdeki kraterin büyüklüğü bir top mermisi kadar olacak" dedi.
İran'ın İsrail' attığı 200'e balistik füzelerin yol açtığı hasar kafaları karıştırdı.
Yüzlerce kilogram patlayıcı taşıyan füzelerin düştüğü yerdeki etkisinin az olması tartışma konusu oldu.
Güvenlik uzmanı Meter Yarar, katıldığı bir televizyon programında İran'ın balistik füzelerinin zayıf etkisine dikkat çekerek gördüğü tuhaflıkları anlattı.