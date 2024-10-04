"Hadi Özışık: Özel yerine İmamoğlu olsa tepki aynı olur muydu?

Hadi Özışık, CHP'li vekillerin Erdoğan'ın TBMM açılışında ayağa kalkmasına yönelik tepkiler üzerine, Özgür Özel'in açıklamalarını ele alarak "Özgür Özel'in yerinde Ekrem İmamoğlu olsaydı, aynı tepkiler gelir miydi?" sorusunu gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış oturumuna katılımı sırasında CHP'li birçok vekilin ayağa kalkması, hem parti içinde, hem de medyada büyük gündem konusu olmuştu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şu ifadeleri kullanmıştı:

Cumhurbaşkanı'nın, yemine uygun şekilde, ona uygun bir konuşma yapacağını da umarak karşılamamızı ayakta yaptık. Makama saygısızlık yapmayacağımızı daha önce defalarca söylemiştik. Konuşması, bizleri rahatsız edecek ya da cevap vermemizi gerektirecek söylemler olmamakla birlikte bir parti genel başkanı konuşmasıydı. O yüzden giderken ayağa kalkma gereği duymadık. Biz Cumhurbaşkanı'nı, devletin başını, Anayasa'da Meclisi açmakla görevli olan kişiyi, 1 Ekim günü makama saygısızlık yapmadan karşıladık. Bunda şaşılacak bir şey yok. Bunu çok uzun süredir ifade ediyordum zaten. Sağ olsun arkadaşlarımız da benzer düşündüler. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Seneye ya da ondan sonraki senede ümit ediyorum Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partili bir cumhurbaşkanı seçildiğinde aynı nezaketi gösterecektir.

Özgür Özel'in yaptığı bu açıklamalara da birçok kesimden tepki gelince İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ‘Özgür Özel'in yerinde ‘Ekrem İmamoğlu olsa aynı tepkiler gelir miydi?’ sorusunu gündeme getirdi.