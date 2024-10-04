Hadi Özışık'tan 'Mansur Yavaş' bombası: Aday olacak!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partisinin aday göstermesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olacağını ve kazanacağını belirtmişti. Hadi Özışık ise, Yavaş'ın CHP tarafından aday gösterilmese bile tek başına veya başka bir parti ile Cumhurbaşkanı adayı olacağını iddia etti.

2028 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, partisinin aday göstermesi halinde cumhurbaşkanı adayı olacağını ve seçimi kazanacağını söylemişti. İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ekol TV'deki canlı yayında Mansur Yavaş ile ilgili bomba bir açıklamada bulundu.

'Aday olacak'

Hadi Özışık CHP'nin Mansur Yavaş'ı aday göstermemesi halinde bile Yavaş’ın bir şekilde ya tek başına ya da başka bir parti ile birlikte cumhurbaşkanı adayı olacağını öne sürdü.