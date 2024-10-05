BIST 9.109
DOLAR 34,24
EURO 37,63
ALTIN 2.921,56
MEDYA

Sinan Burhan: Erdoğan gelene kadar hep devşirmeler kazanıyordu

TV 100 kanalında Başak Şengül’le Doğru Yorum Programına gazeteci Sinan Burhan'ın açıklamaları damga vurdu.

Anadolu'dan gelen insanların Ak Parti döneminde hak ettiği değeri gördüğünü ifade eden Sinan Burhan; ''Ak Parti gariban Anadolu insanının sesi olmuştur'' dedi.

Programdan bu anlara ilişkin görüntülerini alıntılayan Burhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu ifadeleri ekledi;

''Kayseri’nin bir köyünden gelmiş bu ekrana çıkmışım. Erdoğan gelene kadar Hep devşirmeler kazanıyordu.''

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Semih Çelik'in ölmeden önce çektiği video ortaya çıktı! "Beni gördüğün gün seni öldürmeye gelmiştim"
Semih Çelik'in ölmeden önce çektiği video ortaya çıktı! "Beni gördüğün gün seni öldürmeye gelmiştim"
Mete Yarar: İran'ın füzelerinde bir tuhaflık var
Mete Yarar: İran'ın füzelerinde bir tuhaflık var
"Narkoçelik-42" operasyonlarında 1 ton 971 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
"Narkoçelik-42" operasyonlarında 1 ton 971 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
"Hadi Özışık: Özel yerine İmamoğlu olsa tepki aynı olur muydu?
"Hadi Özışık: Özel yerine İmamoğlu olsa tepki aynı olur muydu?
Hadi Özışık'tan 'Mansur Yavaş' bombası: Aday olacak!
Hadi Özışık'tan 'Mansur Yavaş' bombası: Aday olacak!
Hadi Özışık'tan Özgür Özel ile ilgili iddialara çok sert sözler
Hadi Özışık'tan Özgür Özel ile ilgili iddialara çok sert sözler
MSB'den nefes kesen tatbikat! Görüntü paylaşıldı
MSB'den nefes kesen tatbikat! Görüntü paylaşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Beyoğlu'nda genç kadına tecavüz girişimi! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
Beyoğlu'nda genç kadına tecavüz girişimi! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
İstanbul Valisi Gül, "Bir Çocuk Bir Dilek" projesine ilişkin konuştu: Yetim çocukların dilekleri yerine getirilecek
İstanbul Valisi Gül, "Bir Çocuk Bir Dilek" projesine ilişkin konuştu: Yetim çocukların dilekleri yerine getirilecek
TELE1'de skandal yayın! Canlı yayını unuttu sunucu hakaret etti
TELE1'de skandal yayın! Canlı yayını unuttu sunucu hakaret etti
Kütahya'da okul müdürü öğrencinin hayatını kurtardı
Kütahya'da okul müdürü öğrencinin hayatını kurtardı