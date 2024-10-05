Sinan Burhan: Erdoğan gelene kadar hep devşirmeler kazanıyordu
TV 100 kanalında Başak Şengül’le Doğru Yorum Programına gazeteci Sinan Burhan'ın açıklamaları damga vurdu.
Anadolu'dan gelen insanların Ak Parti döneminde hak ettiği değeri gördüğünü ifade eden Sinan Burhan; ''Ak Parti gariban Anadolu insanının sesi olmuştur'' dedi.
Programdan bu anlara ilişkin görüntülerini alıntılayan Burhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu ifadeleri ekledi;
''Kayseri’nin bir köyünden gelmiş bu ekrana çıkmışım. Erdoğan gelene kadar Hep devşirmeler kazanıyordu.''