Kahramanmaraş'ta bir kadın pompalı tüfekle hastane bastı! Bakanlıktan açıklama

Kahramanmaraş'ta bir hastaneye pompalı tüfekle girerek sağlık çalışanlarını tehdit eden kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen B.G. (45), pompalı tüfekle Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nın acil bölümüne girdi.

Burada elindeki pompalı tüfekle sağlık çalışanlarını tehdit eden şüpheli, bir güvenlik görevlisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin saldırı girişimi sırasında sağlık çalışanları korkulu anlar yaşadı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sağlık Bakanlığından açıklama

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Şiddete sıfır tolerans" başlığıyla yapılan açıklamada, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası Acil Servisinde meydana gelen olay sonrası zanlının gözaltına alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığı olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız. Hastanede görevli sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sağlık çalışanları şifa dağıtan, dertlere derman olmaya çalışan adanmış insanlardır. Sağlık Bakanlığı olarak şiddete karşı toleransımız yok."