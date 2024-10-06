Halk TV yine duvara tosladı! CHP'li belediyenin AK Parti'den borçla devralındığı söylenmişti...

Halk TV, Samsun Atakum Belediyesi'ne haciz geldiğini ve belediyenin AK Parti'den 953 milyon lira borçla devralındığını duyurmuştu. Gerçek ise kısa sürede ortaya çıkınca, Halk TV'nin algı haberi elinde patladı

Halk TV, yine gerçekleri çarpıtan bir habere imza attı. Kanalın iddiasına göre, Samsun Atakum Belediyesi'ne haciz gelirken, CHP'li Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin belediyeyi AK Parti'den 953 milyon lira borçla devraldığı belirtildi. Ancak gerçek çok kısa sürede ortaya çıktı.

Bir önceki Belediye Başkanı da CHP'liydi

Halk TV'de Seda Selek ile halk ana haber programından yapılan anonsta, Atakum Belediyesi 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçtiği ve belediye binasına 953 milyon TL borç sebebiyle haciz geldiği söylendi.

Ancak bir önceki Belediye Başkanı, 2019 Türkiye yerel seçimlerinde yüzde 48.47 oy oranı alan CHP adayı Cemil Deveci'ydi.

Böylece algı oluşturmaya çalışan Halk TV'nin haberi bir kez daha elimde patlamış oldu