Gaffar Yakınca PKK-İsrail ilişkilerini anlattı çok dikkatli olmak lazım

Gazeteci Gaffar Yakınca, terör örgütü PKK'nın Sovyetler Birliği'nin çökmesinin ardından sırtını ABD ve İsrail'e dayadığını belirterek, "Gazze soykırımı başladığından beri bu teröristler Amerika ile aynı şeyi söylüyorlar. Bizde de muhalefetteki bazı siyasetçiler bunu söylüyorlar çok dikkatli olmak lazım. PKK ile aynı söylemin içine düşmemek lazım." dedi.

İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarının konuşuldugu Ekol TV'de Gaffar Yakınca, İsrail-PKK birlikteliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

PKK'nın Sovyetler Birliği'nin çökmesinin ardından sırtını ABD'ye dayadığını ardından İsrail ile arasını düzelttiğine dikkat çeken Yakınca, bu olayların başladığından beri PKK ile Amerika aynı şeyi söylediğini belirterek, "Teröristler 'İsrail biraz abartıyor ama Hamas da terörist' diyorlar. Bizde de muhalefetteki bazı siyasetçiler bunu söylüyorlar çok dikkatli olmak lazım. PKK ile aynı söylemin içine düşmemek lazım." dedi.