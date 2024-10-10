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İzmir'de polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: Kaza anı kamerada

İzmir'in Buca ilçesinde tırın kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Bir hafif ticari araçta da hasara neden olan kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde demir yüklü tırın kaldırıma çıkarak araçların üzerine devrilme anı yer alıyor.

Alınan bilgiye göre, V.T. idaresindeki 15 PE 360 plakalı demir yüklü tır, Buca'da çevre yolunun Batı çıkışında polis ekiplerince durduruldu.

Yapılan kontrolde tonaj aşımı belirlenmesi üzerine sürücüye para cezası uygulandı. Polisin aracın otoparka çekileceğini bildirmesi üzerine V.T. tırla kaçmaya çalıştı.

Buca Koop Mahallesi 206/5 Sokak'ta kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarpmamak için kaldırıma doğru manevra yapan tır, otomobillerin üzerine devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla araçlardaki sürücüler çıkarıldı.

Yaralanan tır sürücüsü V.T. ile 35 YEV 47 plakalı otomobilin sürücüsü H.Ç, ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir hafif ticari araçta da hasara neden olan kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde demir yüklü tırın kaldırıma çıkarak araçların üzerine devrilme anı yer alıyor.

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