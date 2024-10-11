BIST 9.044
DOLAR 34,29
EURO 37,55
ALTIN 2.912,40
MEDYA

Nedim Şener'den Köfteci Yusuf açıklaması: Asıl domuzlar bakanlığın içinde olabilir

Gazeteci Nedim Şener, Köfteci Yusuf'ta domuz eti tespit edilmesiyle ilgili kumpas iddialarına değinerek, "Asıl domuzlar bakanlığın içinde olabilir. Ben bunu doğrudan Tarım Bakanı duysun diye söylüyorum. Deletten başka bir şeye güvenmiyorum." dedi.

Ekol TV'de yayınlanan "Özgür İrade" programında  bazı ürünlende domuz eti tespit edilen ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf konuşuldu.

Köfteci Yusuf, dün yaptığı yazılı açıklamada iddiaları reddederken kumpas iddiaları gündeme geldi.

Programın konuklarından gazeteci Nedim Şener, geçmişteki FETÖ kumpaslarına değinerek  olayın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi. Şener, "Devletin içinde varsa bu tür domuzlukları engellemek yine devletin görevi olmalıdır" dedi.

"Siyonizmle mücadele ederken boykota uğratırsan gelir senin yerli firmana pat diye bir operasyon yersin" diyen Şener, "Asıl tağşiş Tarım Bakanlığı'nda olabilir. Asıl domuzlar bakanlığın içinde olabilir. Ben bunu doğrudan Tarım Bakanı duysun diye söylüyorum. Deletten başka bir şeye güvenmiyorum." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Beyrut'ta tv100 muhabirlerine sivillerden saldırı
Beyrut'ta tv100 muhabirlerine sivillerden saldırı
Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'in yasak aşk iddialarıyla ilgisi soruldu
Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel'in yasak aşk iddialarıyla ilgisi soruldu
İsrail'den Beyrut'un merkezine bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var...
İsrail'den Beyrut'un merkezine bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var...
Bellona, ilk "Touch Point Bellona" noktasını Ankara'da açtı
Bellona, ilk "Touch Point Bellona" noktasını Ankara'da açtı
İzmir'de polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: Kaza anı kamerada
İzmir'de polisten kaçan tır otomobillerin üzerine devrildi: Kaza anı kamerada
Van'da kaybolan Rojin'in son görüntüleri ortaya çıktı!
Van'da kaybolan Rojin'in son görüntüleri ortaya çıktı!
Karamürsel'de halk otobüsünde yolcuların gözü önünde bıçaklayarak öldürdü
Karamürsel'de halk otobüsünde yolcuların gözü önünde bıçaklayarak öldürdü
Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanayınca Esra Erol şoke oldu
Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanayınca Esra Erol şoke oldu
Devlet Bahçeli'ye övgü dolu sözler! Gürsel Tekin Bahçeli'nin hakkını böyle teslim etti!
Devlet Bahçeli'ye övgü dolu sözler! Gürsel Tekin Bahçeli'nin hakkını böyle teslim etti!
Fatih Altaylı'dan Narin Güran cinayeti açıklaması: Şeytanı getir Tavşantepe köyünden kaçar
Fatih Altaylı'dan Narin Güran cinayeti açıklaması: Şeytanı getir Tavşantepe köyünden kaçar
Meclis'te gizli oturum! Kapılar kilitlendi
Meclis'te gizli oturum! Kapılar kilitlendi
Gaffar Yakınca PKK-İsrail ilişkilerini anlattı çok dikkatli olmak lazım
Gaffar Yakınca PKK-İsrail ilişkilerini anlattı çok dikkatli olmak lazım