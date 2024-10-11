Nedim Şener'den Köfteci Yusuf açıklaması: Asıl domuzlar bakanlığın içinde olabilir

Gazeteci Nedim Şener, Köfteci Yusuf'ta domuz eti tespit edilmesiyle ilgili kumpas iddialarına değinerek, "Asıl domuzlar bakanlığın içinde olabilir. Ben bunu doğrudan Tarım Bakanı duysun diye söylüyorum. Deletten başka bir şeye güvenmiyorum." dedi.

Ekol TV'de yayınlanan "Özgür İrade" programında bazı ürünlende domuz eti tespit edilen ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf konuşuldu.

Köfteci Yusuf, dün yaptığı yazılı açıklamada iddiaları reddederken kumpas iddiaları gündeme geldi.

Programın konuklarından gazeteci Nedim Şener, geçmişteki FETÖ kumpaslarına değinerek olayın tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi. Şener, "Devletin içinde varsa bu tür domuzlukları engellemek yine devletin görevi olmalıdır" dedi.

"Siyonizmle mücadele ederken boykota uğratırsan gelir senin yerli firmana pat diye bir operasyon yersin" diyen Şener, "Asıl tağşiş Tarım Bakanlığı'nda olabilir. Asıl domuzlar bakanlığın içinde olabilir. Ben bunu doğrudan Tarım Bakanı duysun diye söylüyorum. Deletten başka bir şeye güvenmiyorum." ifadelerini kullandı.