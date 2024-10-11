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MEDYA

Hadi Özışık: Kemal Kılıçdaroğlu çıkış yolu arıyor, kimse Özgür Özel'i o koltuktan indiremez

Ekol TV'deki canlı yayında siyasetteki normalleşme çabaları ve Özgür Özel liderliğindeki CHP'nin buna katkısı tartışıldı.

Gazeteci Hadi Özışık, şu an parti içindeki muhalefetin buna karşı çıktığını fakat ne Kılıçdaroğlu'nun ne de diğerlerinin çabalarının bir işe yaramayacağının altını çizdi.

Kemal Kılıçdaroğlu çıkış yolu arıyor

Hadi Özışık; ''Özgür Özel eleştirilse de zaman zaman yanlış yapsa da, Ekrem İmamoğlu ben CHP genel başkanlığına adayım demediği sürece kimse Özgür Özel'i o koltuktan indiremez'' derken son dönemde yaptığı çıkışlarla siyasette kendine bir yer edinmeye çalışan Kılıçdaroğlu içinse; ''Kemal Kılıçdaroğlu çıkış yolu arıyor. Çünkü bitik durumda. Özgür Özel'in yaptıkları için keşke ben yapsaydım diyor.'' ifadelerini kullandı.

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