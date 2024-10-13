Konya'da 1 polisi ağır yaralayan saldırgan vuruldu! Polise bıçaklı saldırı anı kamerada

Konya'nın Selçuklu ilçesinde polis ekipleri yardım çağrısı üzerine gittikleri evde bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda polislerden 1'i ağır yaralandı. Saldırgan ise vurularak etkisiz hale getirildi. Polislere saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'taki ikametinde sinir krizi geçiren hastayla ilgilenen ambulans görevlileri polis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine giden polis ekibi, sinir krizi geçiren kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda, polislerden Mustafa Topuz sırtından yaralandı.

Ekipteki diğer polisler tarafından silahla vurulan saldırgan ise yaralanarak etkisiz hale getirildi. Saldırıya uğrayan ekibin anonsu üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Yaralı polis ve saldırgan olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Polisin durumu ağır, saldırganın durumu iyi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altına alınan polis memuru Topuz'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, Konya Şehir Hastanesine kaldırılan şüphelinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konya Valisi İbrahim Akın, olayın ardından yaralı polisi hastanede ziyaret ederek, durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Selçuklu ilçesinde sinir krizi geçiren hasta ile ilgili ambulans görevlilerinin yardım talebi üzerine polis ekibimiz olay mahalline sevk edilmiş, şahsın kontrol altına alınması esnasında yaşanan arbede ve mukavemette ekipte görevli polis memurumuz Mustafa Topuz sırtından bıçaklanarak ağır yaralanmıştır. Şüpheli şahıs suç aleti ile yaralı vaziyette yakalanmıştır. Konu ile ilgili araştırma titizlikle yürütülmektedir. Yaşanan elim olayda yaralanan polis memurumuza acil şifalar dileriz."

Öte yandan şüpheli E.K'nin hırsızlık, gasp, yağma, uyuşturucu madde kullanma ve ticaretini yapma, kasten yaralama gibi suçlardan 33 ayrı kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan Ekol TV olayın güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı.

Dün İstanbul'da bir polis saldırıya uğramıştı

Dün de yine saat 11.00 sıralarında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi üzerinde duran bir polis memuruna O.I. (34) isimli şahıs yavaşça yanaşarak bıçakla saldırmıştı. Şahıs, saldırı sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaşmıştı.

Yaralanan polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis memurunu arkadan yaklaşarak bıçaklayan şüpheli O.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. O.I, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'nden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.