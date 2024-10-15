AK Partili Hamza Dağ duyurdu: Aydemir'e kesin ihraç istemi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, yaptığı konuşma nedeniyle AK Parti Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir'in kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

AK Parti İzmir Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir'in kadın cinayetleri hakkında yaptığı açıklamalar tepkilere neden olmuştu.

Aydemir, "Bir kısmı bayanlar olmak üzere, erkeklerin çoğunda öldürenler kadar ölenler de suçludur" ifadelerini kullanmıştı.

LATİF AYDEMİR DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Latif Aydemir'in sarf ettiği sözlerin kabul edilemez olduğunu, kendisinin disipline sevk edildiğini belirtti.

Hamza Dağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Kadına ve çocuğa karşı şiddet konusunda tavizsiz ve kararlı bir mücadele vermek, asli sorumluluğumuzdur. Bu bağlamda Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir’in, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı konuşma partimizce kabul edilemez. Kadınlara yönelik şiddetin engellenmesinde büyük mücadele veren bir parti olarak amasız fakatsız şiddete karşıyız. Aydemir, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir. Şiddet, hiçbir hali ve şekliyle kabul edilemez.