Türkiye'nin İzlanda galibiyetini Ahmet Çakar böyle kutladı: Ağzından su fışkırttı

A Milli Takım'ın İzlanda'yı deplasmanda 4-2 yendiği maçın ardından, yorumcu Ahmet Çakar, görülmemiş bir harekete imza attı. Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, yayında ağzına doldurduğu suyu sonra da havaya doğru fışkırttı.

Çakar'ın hareketi şaşkınlıkla karşılanırken, sunucu Ertem Şener "galibiyet fışkırtması oldu bu" ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşan Çakar, maçta oynamayan Barış Alper Yılmaz'la ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bunu ispat edemem ama yemin edebilirim, Barış Alper Yılmaz oynarken takım arkadaşlarına ve taraftara negatif elektrik verdiğini hissettim. İzlanda maçında bunu hiç hissetmedim. Acaba Barış Alper, milli takımda direkt ilk 11 oyuncusu mu? İzlanda maçında onu fark ettim. Barış Alper'i şu an Beşiktaş'a al, orada da oynayamaz.

Türkiye'de bazı şişirilmiş balonlar var. Abdülkerim Bardakcı, üst düzey bir stoper için çok ağır. Galatasaray'da falan tutuyor. Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı'nın çok üst düzey oyuncular olmadığını düşünüyorum. Galatasaray'da yıldız dediğimiz oyuncular aslında Avrupa sahnesinde sırıtıyorlar."