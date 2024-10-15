BIST 8.699
DOLAR 34,25
EURO 37,37
ALTIN 2.915,53
MEDYA

Türkiye'nin İzlanda galibiyetini Ahmet Çakar böyle kutladı: Ağzından su fışkırttı

A Milli Takım'ın İzlanda'yı deplasmanda 4-2 yendiği maçın ardından, yorumcu Ahmet Çakar, görülmemiş bir harekete imza attı. Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, yayında ağzına doldurduğu suyu sonra da havaya doğru fışkırttı.

Çakar'ın hareketi şaşkınlıkla karşılanırken, sunucu Ertem Şener "galibiyet fışkırtması oldu bu" ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşan Çakar, maçta oynamayan Barış Alper Yılmaz'la ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bunu ispat edemem ama yemin edebilirim, Barış Alper Yılmaz oynarken takım arkadaşlarına ve taraftara negatif elektrik verdiğini hissettim. İzlanda maçında bunu hiç hissetmedim. Acaba Barış Alper, milli takımda direkt ilk 11 oyuncusu mu? İzlanda maçında onu fark ettim. Barış Alper'i şu an Beşiktaş'a al, orada da oynayamaz.

Türkiye'de bazı şişirilmiş balonlar var. Abdülkerim Bardakcı, üst düzey bir stoper için çok ağır. Galatasaray'da falan tutuyor. Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı'nın çok üst düzey oyuncular olmadığını düşünüyorum. Galatasaray'da yıldız dediğimiz oyuncular aslında Avrupa sahnesinde sırıtıyorlar."

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
AK Partili Hamza Dağ duyurdu: Aydemir'e kesin ihraç istemi!
AK Partili Hamza Dağ duyurdu: Aydemir'e kesin ihraç istemi!
Gözlükten bağımsız yaşamak artık çok kolay!
Gözlükten bağımsız yaşamak artık çok kolay!
Konya'da 1 polisi ağır yaralayan saldırgan vuruldu! Polise bıçaklı saldırı anı kamerada
Konya'da 1 polisi ağır yaralayan saldırgan vuruldu! Polise bıçaklı saldırı anı kamerada
Pazarcık'ta konutlar teslim edilmeye devam ediyor
Pazarcık'ta konutlar teslim edilmeye devam ediyor
Hadi Özışık: Kemal Kılıçdaroğlu çıkış yolu arıyor, kimse Özgür Özel'i o koltuktan indiremez
Hadi Özışık: Kemal Kılıçdaroğlu çıkış yolu arıyor, kimse Özgür Özel'i o koltuktan indiremez
Hadi Özışık: Bahçeli'nin çıkışına PKK'dan yanıt geliyor ortada DEM yok
Hadi Özışık: Bahçeli'nin çıkışına PKK'dan yanıt geliyor ortada DEM yok
CHP'li Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ, PKK’ya terör örgütü diyemedi
CHP'li Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ, PKK’ya terör örgütü diyemedi
Murat Kurum'ndan Özgür Özel'e: Bir yere sahip çıkmak istiyorsan İzmir’e bak!
Murat Kurum'ndan Özgür Özel'e: Bir yere sahip çıkmak istiyorsan İzmir’e bak!
Murat Kurum'ndan Özgür Özel'e: Bir yere sahip çıkmak istiyorsan İzmir’e bak!
Murat Kurum'ndan Özgür Özel'e: Bir yere sahip çıkmak istiyorsan İzmir’e bak!
Murat Kurum'ndan Özgür Özel'e: Bir yere sahip çıkmak istiyorsan İzmir’e bak!
Murat Kurum'ndan Özgür Özel'e: Bir yere sahip çıkmak istiyorsan İzmir’e bak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İş adamı Ali Osman Akat beraat etti yazılı açıklama yaptı
İş adamı Ali Osman Akat beraat etti yazılı açıklama yaptı