Halk TV'de dikkat çeken anlar! CHP'li Abdurrahman Tutdere, Murat Kurum'a teşekkür etti

Deprem felaketinde en çok yara alan illerin başında olan Adıyaman'ın Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, katıldığı Halk TV yayınında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a şehre yönelik çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Halk TV'de Yeni Bir Sabah programı ile izleyiciyle buluşan İsmail Küçükkaya, son yayınını Adıyaman'da gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden en büyük yarayı alan şehirlerden biri olan Adıyaman'daki yayına, CHP'li Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de katıldı.

Şehrin sorunlarını ve çalışmalarını anlatan Tutdere, depremden sonraki yaraların sarılması sürecindeki katkıları dolayısıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a da teşekkür etti.

Kurum'un, çalışmalar kapsamında şehre sık sık geldiğini ve ilgili toplantılara kendisini de davet ettiğini belirten Tutdere, şöyle konuştu:

Murat Kurum da sağ olsun geldi Adıyaman'a ve buradaki toplantılarına bizi de davet ediyor, biz de katılıyoruz.

Orada da biz şehrimizin ve belediyemizin taleplerini iletiyoruz. İçme suyuna ilişkin geçen haftalarda önemli bir toplantımız oldu.

O sorunu da inşallah bakanlığımızın desteğiyle tarihe gömeceğiz. Bu kentte hep beraber güzel şeyleri yapacağız.