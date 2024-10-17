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Canlı yayında 'domuz bağı' tartışması: Hiç bir CHP'li domuz bağını hak etmiyor!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı arasında "domuz bağı" tartışması yaşandı. Ramanlı, Özcan'ın sözlerine karşılık, "Hiçbir CHP'li domuz bağını hak etmiyor" ifadelerini kullanınca stüdyoda ortam gerildi.

tv100'de Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı arasında 'domuz bağı' tartışması yaşandı. 

HÜDA-PAR genel başkan yardımcısı Ramanlı: "Tanju bey siz dahil hiçbir CHP'li domuz bağını hak etmiyor" 

Programda Tanju Özcan'ın konuşmasında 'domuz bağı' göndermesi üzerine Serkan Ramanlı "Tanju Bey, siz dahil hiçbir CHP'li domuz bağını hak etmiyor. Siz ve bütün CHP'liler ahsen-i takvim olarak yaratılmışsınız tıpkı bizler gibi. Lütfen insana saygınızı muhafaza edin." sözlerine yer verdi.

"Domuz bağı domuza yapılır"

Erdoğan Aktaş'ın 'hiçbir CHP'li domuz bağını hak etmiyor' sözlerini açıklaması talebinin ardından ise Ramanlı, "Tanju bey biraz önce 'Domuz bağlarınızı getirin ben buradayım' dedi. Domuz bağı kime yapılır, domuza yapılır. Kendisine bunu yakıştırmayı ben yakıştırmıyorum." şeklinde konuştu.

Ramanlı: "kim domuz bağı yapmışsa allah belasını versin!"

Tanju Özcan ise bu cümlelere, "Kurucularınıza bakarsanız aralarında görürsünüz" sözleriyle yanıt verdi. Ramanlı, "Kim yapmışsa Allah belasını versin!" şeklinde konuştu.

 

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