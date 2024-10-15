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Ankaralı Turgut evlatlarını reddetti: "Hakkım haram zıkkım olsun"

Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş geçirdiği hastalık sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü türkücü, "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz!" diyerek evlatlarını reddetti.

Aylardır akciğer kanseriyle mücadele eden Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini kahretmişti. Sosyal medyadan yayınladığı video ile çocuklarını evlatlıktan reddettiğini açıklayan Ankaralı Turgut, "Hakkım size haram olsun" dedi.

2017 yılında KOAH nedeniyle de hastaneye kaldırılan Ankaralı Turgut, geçtiğimiz aylarda yaşadığı zorlu süreci anlatmıştı. Ankaralı Turgut, "1.5 aya yakın yattım 12-13 kilo verdim" diyerek, kanserin metastaz yaparak karaciğerine de yayıldığını açıkladı. Akıllı ilaç kullanması gerektiğini belirten isim, maddi durumunun el vermediğini söylemişti.

Ankaralı Turgut, kızının evine taşınmıştı ve yardım toplanmıştı. Show TV'nin haberine göre, ünlü türkücü TikTok'ta çocuklarına isyan etti. "27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz!" dedi.

"Bana toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar"
"Hakkım size haram olsun" diyen Ankaralı Turgut, "Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Bana toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunları herkes bilsin!" ifadelerini kullandı. Turgut, bir kez daha hastanelik olurken kızı Özlem ise, “Yeri geldi ayakçın, hizmetçin ve bahçıvanın oldum” diyerek, kendisini savundu.

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