Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları ortaya çıktı!

Gazze'de şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı seçilen Yahya Sinvar'ın son anları ortaya çıktı. Görüntülerde, Sinvar yaralı haldeyken kendisine doğru gelen İsrail dronuna tahta parçası fırlattığı anlar yer aldı.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilen Yahya Sinvar, Gazze'nin güneyinde düzenlenen saldırıda şehit oldu. Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anları İsrail'e ait drone tarafından çekildi.

Sosyal medyada yer alan bilgilere göre, ilk çatışmada yara aldıktan sonra evin üst katına yaralı şekilde çıkan Sinvar, eve gönderilen drona tahta parçası attı. Sonrasında eve tank atışı yapıldı. Sinvar vurulduktan sonra bile İsrailli askerlere el bombası fırlattı.

Sinvar, çelik yeleği, Filistin kefiyesi ve silahıyla saklanarak değil, en önde çatışarak şehit oldu.

Sinvar, daha önceki bir konuşmasında kendisine yönelik olası İsrail suikastıyla ilgili "Evet ölümden korkuyorum! Yatağımda yaşlı develer gibi ölmekten, kalp krizinden yada trafik kazasından ölmekten korkuyorum. Allah yolunda dinim, vatanım ve mukaddesatım için ölmekten korkmuyorum." ifadelerini kullanmıştı.