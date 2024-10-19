5 milyon 300 bin liralık Şevval Sam konseriyle ilgili Hadi Özışık'tan dikkat çeken sözler

Gazeteci Hadi Özışık, Ekol TV canlı yayınında CHP'li Konak Belediyesi'nin Şevval Sam'a vereceği dudak uçuklatan konser parası tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Konak Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Şevval Sam'a 2 saatlik konser için Sam'a 5.300.000 TL ödeyeceği iddiası gündeme oturdu.

Günlendir tartışılan konu Ekol TV'de Çağlar Cilara'nın sunduğu Tartışma zemini" programında ele alındı.

Konser iptal edilebilir

Gazeteci Şaban Sevinç, belediye ile konuştuğunu belirterek konserin iptal edilebileceğini söyledi.

"Ya görmediklerimiz"

Birçok konuda tweet paylaşan Şevval Sam'ın konuya ilişkin açıklama yapmadığına değinen gazeteci Hadi Özışık, ise "Yarın iptal edilecek diyor Şaban Sevinç. Edilse ne olur ki. Bunu gördük iptal ediyorsun. Ya görmediklerimiz." diyerek eleştirdi.