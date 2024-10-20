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DÜNYA

Mücahitlerin intikam videosunda 'Ay Yıldız' detayı

İzzeddin el-Kassam Tugayları, şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın intikamı için saldırılarını sürdürüyor. Bugün yayınlanan videoda İsrail'e ait Merkava tankının mayınla imha edilmesi ve mücahidin taktığı Türk bayrağı simgeli yüzük, sosyal medyada gündem oldu.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgalci İsrail tarafından şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın intikamını almaya yönelik saldırılarına devam ediyor. 

Kassam Tugayları tarafından yayınlanan bugünkü görüntülerde soykırımcı İsrail'e ait Merkava tankı, yüksek patlayıcılı bir mayınla imha edildi. 

'Ay Yıldız' ayrıntısı

Videoda patlayıcının üzerine Yahya Sinvar'ın adına ithaf edildiğini yazan mücahidin parmağındaki yüzük dikkat çekti. 

Mücahidin taşıdığı yüzükte Türk bayrağının simgesi 'Ay Yıldız'ın bulunduğu görüldü. 

Ay Yıldızlı yüzük, sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: haber7

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Mücahitlerin intikam videosunda 'Ay Yıldız' detayı
Mücahitlerin intikam videosunda 'Ay Yıldız' detayı
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