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Ordu Üniversitesi öğrencisi Fatma'nın yardım çığlığı! Anlattıkları kan dondurdu: Tecavüz, tehdit, şantaj...

Üniversiteli genç kızın sosyal medyadan paylaştığı video bir anda gündem oldu. Bayıltılıp tecavüze uğradığını söyleyen genç kız, tehdit ve şantaja maruz kaldığını ifade etti. Kendisinin kimlik bilgileriyle dolandırıcılık yapıldığını da iddia eden genç kız ağlayarak yardım istedi.

Ordu Üniversitesi'nde okuyan genç kızın anlattıkları kan dondurdu. Cinsel saldırıya uğradığını, şantaja uğrayıp tehdit edildiğini ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığını iddia eden F.K., sosyal medya üzerinden paylaştığı videoyla yetkililerden yardım istedi.

İstanbul'da iki kız ve iki erkek olarak gittikleri bir gezide başına gelenleri anlatan genç kız, tuzağa düşürülerek tehdit ve şantaja maruz kaldığını belirtti.

Tecavüz edip videoya çekmişler

Tecavüze uğradığını ve o anlarının videoya çekildiğini ifade eden genç kız, bu videolarla tehdit edildiğini söyledi.

F.K., bir yıl boyunca yaşadığı bu olaylar nedeniyle sessiz kaldığını ancak artık daha fazla dayanamadığını dile getirdi.

Ailesine zarar verileceği tehdidiyle susmaya zorlandığını ve kendisinin kimlik bilgileriyle dolandırıcılık yapıldığını ifade eden genç kız, “Suçsuz yere hapis cezası almak istemiyorum. Yardım edin,” diyerek çağrıda bulundu.

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