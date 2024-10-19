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Kim Milyoner Olmak İster'de alkış alan karar! Rahime Danışmaz söyledikleriyle takdir topladı

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Rahime Danışmaz, ödülünü Gazze’deki yardıma muhtaç insanlara bağışlamak istediğini söyledi. Danışmaz’ın bu kararı izleyenler tarafından büyük alkış aldı.

ATV ekranlarının sevilen ve Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen yarışması Kim Milyoner Olmak İster dün akşam 1116. bölümüyle ekrana geldi. Programda yarışan Rahime Danışmaz, kazandığı para ödülünü Gazze’ye bağışladı. 

Yarışmanın girişinde duygusal bir konuşma yapan 31 yaşındaki sosyoloji bölümü mezunu Rabia Danışmaz, “Gazze’ye yaklaşık 80 bin bomba atıldı. Ayakta bina kalmayınca bu sefer çadırları bombalamaya başladılar. Yaklaşık 1 senedir bununla muhatap oluyoruz, Gazze’deki insanları izliyoruz. Oradaki ve şu anda zulüm altında nerede bir insan varsa, gerek dualarımızla gerek yardımlarımızla onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Nasipse buradan eğer bir miktar para kazanabileceksem bunu Gazze'deki kardeşlerimize ve ihtiyacı olan herkese bağışlamak istiyorum” dedi.

100 bin TL ödül aldı

Rahime Danışmaz’ın karşısına “Hangisi maydanozgillerden değildir?” sorusu çıktı. Cevaplarda ise A. Maydanoz ve dereotu, B. Kimyon ve kereviz, C. Kişniş ve anason, D. Nane ve kekik şıkları yer aldı. Cevabı bilmekte zorlanan Danışmaz, soru karşısında yarışmadan çekilme kararı aldı. Doğru cevap ise D. Nane ve kekik olarak açıklandı. 

200 bin TL’lik soruda yarışmadan çekilen 100 bin TL ödül alan yarışmacının bu parayla Gazze’ye yardım yapması övgü topladı.

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