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Kardeşiyle dudak dudağa öpüşerek tepki çeken Dilan Polat'tan açıklama

Dilan Polat tahliyesini kutladığı partide kız kardeşi Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüşmesi büyük tepki çekti çekti. Eleştiriler üzerine açıklama yapan Polat, rahatsız olanlardan özür diledi. Polat, "Biz çok zor günler yaşadık; onun verdiği sevgi seli ile anlık yaşanan bir şey. O hep benim parmaklarımı bile öper.'' dedi.

‘Kara para aklama’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlamalarından yargılandığı davada tahliye edilen Dilan Polat, yine gündem olmaya devam ediyor.

Tahliye olmasını kutladığı partide kardeşi Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştüğü anlar şoke etti.

Sosyal medyada hızla yayılan rezil görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Eleştiriler üzerine açıklama yapan Polat, ''Eğer görüntü itibarıyla rahatsız olanlar varsa onlardan özür diliyorum. Biz çok zor günler yaşadık; onun verdiği sevgi seli ile anlık yaşanan bir şey. O hep benim parmaklarımı bile öper.'' dedi.

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