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Gülen öldü, yeğeni gözyaşlarına boğuldu

Fetullah Gülen'in ölüm haberi Türkiye'de sevinçle karşılanırken, FETÖ'nün yayın organları algı operasyonlarına başladı. Gülen'in yeğeni Kemal Gülen, bir yayına bağlanarak gözyaşları içinde teröristbaşını övdü

15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi nedeniyle 251 vatandaşımızın şehit olmasına neden olan terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeninin gözyaşları gündem oldu.

ABD'de yaşayan ve son dönemde sağlık sorunları yaşadığı bilinen 15 Temmuz hain darbe girişiminin baş sorumlusu Fetullah Gülen'in ölüm haberi, Türkiye'de sevinçle karşılandı.

FETÖ'nün yayın organları, ölüm haberinden hemen sonra algı yayınlarına başladı.

YAYINA BAĞLANIP AĞLADI

Diğer yandan yurt dışında yuvalanan tüm teröristler, cenaze için yollara döküldü.

FETÖ'cü teröristlerin tek tek ağırlanıp konuşturulduğu yayınlardan birine, cenazeye gitmek üzere havaalanında olduğunu söyleyen Gülen'in yeğeni Kemal Gülen de katıldı.

Teröristbaşını övmeye doyamayan yeğen Gülen, gözyaşlarına boğuldu.

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