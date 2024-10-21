CHP'li başkan için tezahürat isteyen YSK müdürü belediyede daire başkanı oldu

Bursa'da 31 Mart yerel seçimlerinin ardından, seçimleri kazanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in mazbata töreninde yaptığı konuşması eleştiri konusu olan Bursa YSK Müdürü Mehmet Us, 6 ay sonra belediyede daire başkanı olarak atandı.

Bursa'da 31 Mart yerel seçimlerinin ardından, YSK Müdürü Mehmet Us, seçimleri kazanan CHP'li Mustafa Bozbey'in mazbata töreninde, yaptığı konuşmada, "Canla başla çalıştınız, Mustafa Bozbey başkanınız... Alkışlarınız bu kadar mı millet? Bu kadar mı beklediniz? Biraz daha lütfen" sözleri tepki çekmişti.

Mehmet Us, aradan geçen 6 ayın ardından, CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından ödüllendirilerek Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı yapıldı.