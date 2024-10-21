Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni detay: Suç işlenen ünitelerin tamamı 6 ay önce kapatıldı

Türkiye, yenidoğan bebekleri özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi skandalını konuşuyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun operasyonun aylar önce başladığını ve suç işlenen ünitelerin 6 ay önce kapatıldığını açıkladığı belirtildi. Memişoğlu, çocuk sevkini durdurmak için hızlı harekete geçtiklerini ve sorumluların tutuklandığını vurguladı.

Türkiye, yenidoğan bebekleri özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek bilinçli şekilde ölümüne neden Yenidoğan Çetesi skandalını konuşuyor.

Türkiye'yi sarsan skandala ilişkin tv100'de Başak Şengül ile Doğru Yorum programında önemli detaylar paylaşıldı.

Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyerek, operasyonun aylar öncesinde başladığını ve suç işlenen ünitelerin 6 ay önce kapatıldığını kaydetti.

Bakan Memişoğlu, Mehmet Müftüoğlu'na anlattı: "3 kurumla birlikte hareket ettik"

İşte Mehmet Müftüoğlu'nun Bakan Memişoğlu ile görüşmesinden önemli satır başları:

"Dün Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile yüz yüze bir görüşme yaptım. Kendisi İl Sağlık Müdürü iken gelen bir şikâyet üzerine hemen harekete geçtiğini, harekete geçerken de herkese duyuracak şekilde değil, 3 kurumla birlikte hareket ettiğini, hatta kurum içinde görevli olan kişilerin de çok güvenilir şekilde bu operasyonun yapılması için itinayla hareket ettiklerini ve birtakım bulgulara ulaşıldığında o hastanelere çocuk akışının engellenmesi için talimat verdiğini söyledi.

"Bulgulara ulaşınca oraya çocuk akışını engelledik"

O dönem itibarıyla acil servis başhekiminin de inisiyatif alarak yenidoğan çocukların özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevkini mümkün mertebe engellediklerini kaydetti. O dönem şüpheler var, ölümle ilgili bir kanıt yok. Sadece devlet hastanelerinden bazı özel hastanelere yoğun bir çocuk sevki fark edilince bunun engellenmesine yönelik birtakım hamleler yapıldığını kaydetti. Konu tabi özel hastanelerin de dikkatini çekiyor.

"Suç işlenen ünitelerin tamamı 6 ay önce kapatıldı"

Özel hastanelerin kendi arasındaki konuşmasında 'Memişoğlu bizimle uğraşıyor, peşimizi bırakmıyor, başımıza bela olacak' şeklinde ifadeleri olduğu görülüyor. Tabi olayın bu kadar büyük olduğu sonradan ortaya çıkıyor. Dinleme yapıldığında olayın farklı bir boyut kazandığı, ciddi anlamda suistimaller olabileceği tapeler üzerinden tespit ediliyor ve soruşturma inceleme derinleştiriliyor. Bu konunun gündeme gelmesi çok uzun zaman şeklinde veriliyor ama 6 ay önce bu operasyonlar yapılıyor, sorumlular gözaltına alınıp tutuklanıyor. Ne zaman ki malum şahıs savcıya gidip ileri geri konuşuyor ve savcı bey de bunu kayıt altına alıyor. 'Tutuklanan kişileri bırak' diye savcıyı tehdit ediyor, o zaman konu medyada gündem oluyor."