Popstar Özlem Güneş tesettüre girip adını bile değiştirmişti! Son hali şaşırttı

Bir döneme damga vuran Popstar yarışmasında "Dekolte giymem" dediği için jürinin eleştirilerine maruz kalan Popstar Özlem Güneş tesettüre girip adını bile değiştirmişti. Açıldığını söyleyen Özlem Güneş botoks yaptırdığını itiraf etti ve kocasından da ayrıldı.

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Popstar Alaturka'yla tanınan Özlem Güneş bir süre önce tesettüre girdi. Yarışmadan elendikten sonra sahnelere devam eden Özlem bir süre sonra dini araştırmaya başladığını söylemiş ve ilahiyat okumuştu.

Cemaatlere girdim çıktım bir cemaatte medrese eğitimi aldım. Sonra daha iyi öğrenmek için Rize'ye gitmeye karar verdik" demişti.

Yayınlandığı dönemde büyük ses getiren ve ilgiyle takip edilen, jüri koltuğunda Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Armağan Çağlayan ve Ebru Gündeş'in oturduğu Popstar Türkiye'ye sesiyle damga vuran Özlem Güneş daha sonra adını değiştirdi ve tesettüre girdi. Popstar Özlem şimdilerde ise açıldı.

Sosyal medyada sorular üzerine tesettürden çıktığını söyleyen Özelm Güneş ayrıca kocasından da boşanmış.

Popstar Özlem Tesettüre zarar verdiğini söyleyerek dolgu ve botoks yaptırdığını da itiraf etti.



Özlem Güneş paylaşımında "Kim bilir belki daha sağlam bir imanla tekrar dönerim" dedi. Özlem eski çevresini hayatına almaya başlayınca değişiminin başladığını söyleyerek "Tesettür noktasında yenik düştüm" dedi.