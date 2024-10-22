Fethullah Gülen öldü! Bundan sonra ne olacak? Ahmet Hakan yazdı

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında bundan sonra olacakları sıraladı.

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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan 'Bundan sonra olacaklar şunlardır' dedi ve sıraladı. "Zaten içten içe kaynıyorlardı. Artık çok daha çirkin kavgalar patlak verir." ifadelerini kullanan Hakan yazısında şunları kaydetti:

"- Ortada bir para var. Artık bütün mücadele o paranın kontrolü için verilir.

- İşlevlerini zaten az çok yitirmişlerdi. Artık sığındıkları ülkelerde işleri çok daha zor.

- Zaten içten içe kaynıyorlardı. Artık çok daha çirkin kavgalar patlak verir.

- Mutlak akıbet: Daha çok bölünme, daha çok küçülme, daha çok erime.

- Bir elebaşının etrafında toplanma... Artık neredeyse imkânsız.

- Bir süre sonra Pensilvanya diye bir olgu bile kalmayabilir."

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