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Fethullah Gülen öldü! Bundan sonra ne olacak? Ahmet Hakan yazdı

Fethullah Gülen öldü! Bundan sonra ne olacak? Ahmet Hakan yazdı

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında bundan sonra olacakları sıraladı.

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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan 'Bundan sonra olacaklar şunlardır' dedi ve sıraladı.  "Zaten içten içe kaynıyorlardı. Artık çok daha çirkin kavgalar patlak verir." ifadelerini kullanan Hakan yazısında şunları kaydetti:

"- Ortada bir para var. Artık bütün mücadele o paranın kontrolü için verilir.

- İşlevlerini zaten az çok yitirmişlerdi. Artık sığındıkları ülkelerde işleri çok daha zor.

- Zaten içten içe kaynıyorlardı. Artık çok daha çirkin kavgalar patlak verir.

- Mutlak akıbet: Daha çok bölünme, daha çok küçülme, daha çok erime.

- Bir elebaşının etrafında toplanma... Artık neredeyse imkânsız.

- Bir süre sonra Pensilvanya diye bir olgu bile kalmayabilir."

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