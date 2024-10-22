Fetullah Gülen'in ölümünü hangi gazete nasıl gördü? Manşetten görmeyen kim oldu?
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15 Temmuz 2016'da, darbe girişiminin mimarı olarak kırmızı bültenle hakkında arama kararı bulunan ve ABD'de bir süredir tedavi gören FETÖ terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen 83 yaşında hayatını kaybetti. Gülen'in ölümü gazetelerin manşetlerine taşındı.
25 yıldır ABD yönetiminin himayesiyle Pensilvanya'da yaşayan Türkiye'deki pek çok karanlık olayın mimarı Fetullah Gülen, 83 yaşında hayatını kaybetti. Elebaşı Gülen'in ölümü gazetelerin manşetlerine konu oldu. Nurcuların gazetesi Yeni Asya manşetten görmedi, 1. sayfada tek satırla "Fetullah Gülen öldü" yazısıyla duyurması dikkat çekti.
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