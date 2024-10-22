Aktif Bank, 2025'te 30 milyar dolarlık dış ticaret finansmanını yönetecek

Aktif Bank Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku, geçen yıl dış ticarette 100 binden fazla işleme aracılık ettiklerini, işlem hacimlerini bir önceki yıla göre yüzde 40 artırarak 21 milyar dolara çıkardıklarını belirterek, bu rakamı 2025 sonunda en az 30 milyar dolara yükseltmek istediklerini söyledi.

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Küresel ticarette bankacılık işlemlerinin önemini AA muhabirine değerlendiren Utku, yaklaşık 10 yıl önce Sudan'a davet üzerine gittiğini ve bu ziyaret sırasında Türkiye ile Sudan arasında bir ödeme mekanizması bulunmadığını öğrendiğini anlattı.

Utku, bu nedenle Türkiye'deki ihracatçılara ödeme yapılamadığını fark ettiği ziyaret sonrasında çalışma başlattıklarını ve benzer sorunların başka hangi ülkelerde yaşandığını tespit ettiklerini aktardı.

Yapılacak dış ticaret kadar, ödemelerin gerçekleşeceği altyapının da kritik önemde olduğunu vurgulayan Utku, şunları kaydetti:

"Ülke olarak ihracat hedefleri belirliyoruz ancak gerekli altyapı olmadığı sü rece istediğimiz kadar hedef koyalım, bunun bir anlamı olmuyor. Sonrasında bu bölgelerdeki ülkelere yerinde ziyaretler gerçekleştirdik. Şahsen 40'a yakın Afrika ülkesine gittim. Bu ziyaretler neticesinde oradaki bankaları tanıyıp, nasıl bir mekanizma oluşturulması gerektiğine karar verdik. Stratejimiz, oradaki bankaların Türkiye'de Aktif Bank'ta hesap açmasına yönelikti. Hesap açıldıktan sonra da paraların Türkiye'ye getirilmesini sağlayarak, buradaki ihracatçılarımızın kullanımına sunmaya başladık. Bugün baktığımızda dünyada 250 bankanın şu anda Aktif Bank'ta hesabı var. Afrika'dan, Orta Asya'dan, Orta Doğu'dan ve özellikle Irak'tan hesaplar mevcut."

Utku, bu sayede operasyonel riskleri ortadan kaldırdıklarını ve Türk ihracatçısının malını sattıktan sonra, evrakları uygunsa parasını Aktif Bank'tan hemen alabileceğine işaret etti.

Sundukları hizmetlerin yanı sıra ihracatçılara farklı bir finansman modeli de eklediklerini bildiren Utku, "Yaklaşık 400'den fazla bankaya akreditif limitleri açtık. İhracatçımızın gönderdiği malın ücretini alamaması riskine karşılık olarak banka olarak teyit vermiş olduk. Bu uygulama sayesinde ihracatçılarımızı bu bölgelerde çalışmaya teşvik ettik ve onlar da cesaretlenerek daha fazla bu bölgelere gitmeye başladılar." ifadelerini kullandı.

Latin Amerika hedef bölge arasında

Utku, atılan adımların sonucunda sadece Türkiye ile Afrika, Orta Asya, Orta Doğu ve özellikle Irak bölgesi arasındaki ticareti değil, aynı zamanda bu bölgelerle dünya arasındaki ticaretin de sağlıklı bir şekilde yürütülmesine aracılık ettiklerini vurguladı.

İhracatçının ihtiyacına yönelik çözümler geliştirdiklerine dikkati çeken Utku, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sene 100 binden fazla işleme aracılık ederken, işlem hacmimizi bir önceki yıla göre yüzde 40 artırarak 21 milyar dolara çıkardık. Hedefimiz 2025'in sonunda bu rakamı en az 30 milyar dolar seviyesine yükseltmek. Latin Amerika gibi zayıf olduğumuz koridorlar var. Örneğin, Afrika bankalarını ya da Orta Asya bankalarını neden Latin Amerika'ya da bağlamayalım? Aktif Bank olarak Latin Amerika, hedeflerimiz arasında yer alıyor. Biz bunu bir banka olarak değil, ülkenin faydasına olarak görüyoruz çünkü tüm bu işlemlerin parası Türkiye'de toplanıp, Türkiye'den ödeniyor."

Utku, Türkiye'nin yapılan işleri ve sunulan hizmetleri çevre ülkelere ve Arap dünyasına daha fazla duyurması gerektiğini vurguladı.

Panelist olarak katıldığı 15. Türk-Arap Ekonomi Forumu ile önemli bir adım attıklarına da işaret eden Utku, "Sadece bu adımları somut işlere çevirmek zorundayız. Bu pazarlarla ortak çalışmalar yürütmemiz gerekiyor. Örneğin, bugün Katarlı bir dostumuz, Afrika'ya girmek istediklerini fakat Katarlı bankaların bağlantılarının çok zayıf olduğunu söyledi. Aktif Bank olarak biz bunu ev ödevi olarak aldık ve çalışacağız." şeklinde konuştu.