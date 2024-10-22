Bebek katili 'Yenidoğan çetesi' nasıl tespit edildi? Bakan Memişoğlu açıkladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AA Editör Masası'nda Yenidoğan Çetesi gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Memişoğlu "Bebek ölümleriyle ilgili 16 Eylül'de alakalı durum ortaya çıktı. Süreç devam etti. 16 Ekim'de savcılık iddianamesini bitirdi. Biz de 18 Ekim 2024'te hastanelerin ruhsatlarını iptal ettik." dedi.

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AA Editör Masası'nda Yenidoğan Çetesi gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu ve 'Yenidoğan çetesi' nasıl tespit edildiğini açıkladı.

Memişoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “28 Mart’ta Sağlık Bakanlığımıza iletiliyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü’ne de iletiliyor. Teftiş kurulundan teftiş bekleniyor, İl Sağlık Müdürü gereğini yapmak üzere harekete geçiyoruz. Talimat yazıyoruz bununla ilgili. Talimat neticesinde şu görülüyor. Denetlemeleri yapıyoruz ama burada bazı şüpheler var bunları delillendiremiyoruz”

"Siz rutin denetimlerle ve incelemelerle delilleştiremediğiniz bazı şeyleri nasıl yaparsınız, Emniyet’ten 5 Mayıs 2023’te yardım istiyoruz. Mali şubeden baş komiser bir arkadaşı çağırıyoruz, biz bunu delillendirmek istiyoruz, bir şüphe var, bu şüphe ne? Biz diyoruz ki madem polis delille ispata dayalı, mahkemede bir kurumu kapatacaksanız, doktorun doktorluğunu iptal edeceksiniz elinizde somut deliller olması lazım. Biz bunun olması için emniyeti devreye sokuyoruz"

Emniyet şunu yapıyor: 20 Haziran 2023’te Cumhuriyet Başsavcılığından teknik fiziki takip ve telefon dinlemesi için izin alıyor. Emniyet bunları dinlemek için 20 Haziran 2023’te hakimlerden izin alıyor.

4 Eylül 2023’te emniyetin yolsuzluk büro amirliği tarafından savcılığa bildirimde bulunması isteniyor. Bu yaklaşık 300 kişi dinlenme izni alınarak dinlenmeye başlıyor.

Bakan Memişoğlu, “4 Eylül 2023’ten itibaren bizle birlikte irtibata geçerek bunların dinlenmesi başlıyor. Biz bu hastanelere 25 Eylül’de anlık olarak olağanüstü bir denetim yapıyoruz”

28 Eylül 2023’ten bizim komisyonu oluşturmamızın en büyük sebebi toplanan dosyaların inceleme süreci var, inceleme sürecinde hepsi delil ve somut bilgiler bulamaktı bizim açımızdan.

Araçlara bindikten sonra kişinin nereye gideceği belli oluyor

Ellerine verilen zarflar kapalı zarflar, hangi hastaneye gideceğini de bilmiyor. Araçlara bindikten sonra kişinin nereye gideceği belli oluyor. Bu çete olabilir, içimizde birileri de olabilir diye hep düşündüğümüz için bunları hastanelere kimin nereye gideceğini belli etmeden denetimleri yaptık.

Bebeklerin ölüm anlamında bize herhangi bir bilgi verilmiyor, dosya gizli savcılıkta. Sağlık Bakanlığı’na bize bebeklerle ilgili durumlardan çok bizim gidip o durumları tespit etmemiz isteniyor. Dosyada tamamen gizlilik var. Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Ekim 2023’te Bakanlığımıza ‘ben soruşturma yapıyorum, sen dosyalar üzerine inceleme yap diyor.’ 5 Aralık 2023’te de Sağlık Bakanlığımız müfettişleri görevlendiriliyor.

41 kişiyi gözetim altına alınıyor

Bakan Memişoğlu, "Halen daha haksız kazanç, çetenin para kazanma üzerine olduğu Başsavcılık tarafından biliniyor bize bildiriliyor. Bakanlık müfettişleri denetim raporlarını inceliyor. 16 Şubat 2024’te de kendi kanaatini delil olmak üzere savcılığa rapor şeklinde veriyor. Bizim müfettişlerimiz savcılıktan belge varsa paylaşın diyor. Savcılık hayır diyor gizlilik kararım var teftişteki arkadaşlarla paylaşmıyorlar.

26 Nisan 2024’te savcılık talimatıyla polis baskın yapıyor. 41 kişiyi gözetim altına alıyor önce sonra bunlardan 22’sini tutukluyor. Operasyonu savcılığın yürüttüğü aşama esas o aşama. Savcılık ben delilleri elde ettim dediği andan itibaren bunlarla ilgili iddianame oluşturun dediği andan itibaren bunlara baskın yapılıyor.

9 Mayıs 2024’te savcılık gizlilik kararını kaldırıyor. Bu sefer 3472 sayfa polis fezlekesi, savcılık ifadeleri, MASAK raporlarının hepsini incelemek üzere bizim müfettişlerimize veriyorlar. İlk aşamada müfettişlerimiz bunların hepsini inceliyor.

28 Haziran 2024’te bütün deliller toplanmış çeteye baskın yapılmış, bu konuda tutuklamalar olmuş olduktan sonra sadece 28 Haziran’da bize diyor ki savcılık bebek ölümleri ile şüpheliler arasında illiyet bağı var mı diye teftiş heyetimize yazı yazıyor. Savcılık bize soru soruyor. 3 Eylül 2024’te kasetler jandarma kriminal büro tarafından çözümlenerek bize geliyor."

Savcılık 16 Ekim 2024’te iddianamesini bitiriyor. Biz de 18 Ekim 2024’te hastanelerimizin ruhsatlarını iptal ediyoruz ve kapatıyoruz.

Denetimler neden yetersiz kalıyor?

Çete çok profesyonel o kesin. Denetimlerimizi de revize edeceğiz. Denetim çeşitleri var 3 Türlü denetimimiz var. Birisi olağan denetim, bir tanesi ruhsata dayalı, bir tanesi hizmete dayalı denetimlerimiz var. Senede 40-50 bin tane yapılır bu. Veya şikayete dayalı denetimlerdir bunlar bir anda yapılır. Siz denetime gittiğiniz zaman hekimle, denetçi ile teftiş ile gidiyorsunuz, önlemi alabilecek bir yapılandırma varsa delillendirmek için bu yolları yapmanız lazım. Denetim mekanizmalarını bu hastanelerin hastalarının bilgilerini, durumları ile ilgili de bir denetim mekanizması oluşturacağız.

Özel hastaneleri disiplinize etmek gerektiği kesin. Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı ile ilgili bizim önerilerimiz olabilir. Hastane ile ilgili denetim mekanizmalarını daha güncel hale getirmemiz gerektiğini kesin söyleyebilirim. Ben 1.5 milyon sağlık çalışanının içindeki birkaç tane küçük çürümüşler o insanların hakkını da yiyor.

Müfettişlerimizi müthiş efor sarf ettiler, iki arkadaşımız bu işle gece gündüz uğraşıyor, iddianamesinden, denetim evraklarına, CD’lere görüntülere büyük bir çaba bu, ben müfettişlere emek veren herkese teşekkür ediyorum. Esas kahramanlar oradaki çalışanlar, oraya gidip denetim yapanlar, bir çeteyi çökertmek çok büyük çaba eseri olan bir şey, bunu karalamaya, dezenformasyon eden insanlara bir şey demiyorum, biz doğru insanlar olarak elimizden geleni yapıyoruz.

Kesinlikle olacak, özel hastanelerin denetlenme yöntemler, hatta kamu hastanelerimizin de biz sağlıkta yeniden yapılanmaya, Türkiye’nin lokomotif sektörü haline getirmeye kararlıyız.

YENİDOĞAN ÇETESİNİN ÇÖKERTİLME SÜRECİNE DAİR KRONOLOJİ

27.03.2023 – CİMER’e Şikayet

28.03.2023 – Şikayet hem Teftiş Kurulu Başkanlığına hem de İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildi.

02.05.2023 – Denetimlerin Başlaması

05.05.2023 – İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne İhbar

20 Haziran 2023 – Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Teknik, Fiziki Takip ve Telefon Dinlemesi için Hakimden izin alınıyor.

04.09.2023 - Emniyet’in Yolsuzluk Büro Amirliği tarafından Savcılığa bildirimde bulunması

25.09.2023 – Savcılıkla ve Emniyetle İşbirliği içinde bahsi geçen kurumlarda Olağandışı Denetimlerin Gerçekleştirilmesi

28.09.2023 – Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim Değerlendirme Komisyonu Kurulması

24.11.2023 – Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Müfettiş Görevlendirmesi Talebi

05.12.2023 – Müfettiş Görevlendirilmesi

07.12.2023 – Bilgi Notunun Müfettişlerle Paylaşılması

16.02.2024 – Denetim Tutanaklarının Savcılık Makamına Gönderilmesi

22.04.2024 – Gizlilik Kararının Devam Ettiğini Savcılık Müfettişlere Bildiriyor

27.04.2024 – Şüphelilerin Tutuklanması

09.05.2024 – Gizlilik Kararının Kaldırılması, Bilgi ve Belgelerin Müfettişlere Teslim Edilmesi

28.06.2024 – Savcılık tarafından Bebek Ölümleriyle Şüphelilerin Fiilleri arasında İlliyet Bağının İncelenmesi Talebi

03.09.2024 – Jandarma Kriminal Büro tarafından çözümlemesi yapılan dijital materyallerin Savcılıktan Müfettişlerce Alınması

16.09.2024 – Bebek ölümleriyle şüphelilerin fiilleri arasında illiyet bağı tespit edilmesi

28.09.2024 – Müfettiş Soruşturmasının Tamamlanması.

16.10.2024 – Savcılık İddianamesinin Hazırlanması

18.10.2024 – Hastane Ruhsatlarının İptal Edilmesi