Lcw'den "Bambaşka İndirimler" kampanyası

Her yaştan ve her zevkten kullanıcıya hitap eden Lcw.com, büyük kasım indirimlerini ekim ayında başlattı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lcw"Bambaşka İndirimler" kadın, erkek, çocuk ve bebek koleksiyonlarından, spor giyime, dış giyimden ev tekstiline ve elektronik ürünlerden aksesuarlara kadar binlerce çeşit ürünü, farklı avantajlar ve uygun fiyatlarla kullanıcılarına sunuyor.

Lcw.com "Bambaşka İndirimler" kampanyası ile alışverişlerde "2'inci ürün 1 lira", "sepette yüzde 80'e varan indirimler" ve "yüzde 40'a varan kupon indirimler" ile başka bir alışveriş deneyimi yaşatıyor.

Ekim ayında başlayan bu kampanya, kasım ayında da devam edecek.