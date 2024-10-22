Harris, Trump'ın ABD başkanı olmasının "ciddi sonuçları" olacağını söyledi

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın bir kez daha başkan seçilmesinin, son derece ciddi sonuçları olacağını savundu

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Harris, ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Trump'ın "ciddiyetsiz bir adam" olduğunu iddia etti.

Kamala Harris, "(Trump'ın) Bir kez daha ABD başkanı olmasının sonuçları son derece ciddi olacaktır." dedi.

"Donald Trump başkan olsaydı, Vladimir Putin Kiev'de oturuyor olacaktı." diyen Harris, Trump'ın "hayranlık duyduğu ve güçlü olarak gördüğü kişileri memnun etmek istediğini" söyledi.

Harris, Trump'ın "pandemi döneminde Kovid-19 testlerini kişisel kullanımı için gizlice Putin’e gönderdiğini" belirtti.

Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını "bir günde çözeceğini" savunduğuna değinen Harris, "Amerikalılar olarak, ABD başkanının böyle bir meseleyi teslimiyet yoluyla çözmesi gerektiğini düşündüğümüzü sanmıyorum." diye konuştu.

Tüm dünyanın ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerini izlediğini dile getiren Harris, ABD müttefiklerinin seçimler konusunda "endişeli olduğunu" söyledi.