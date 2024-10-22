Kerem Bürsin'in yeni sevgilisi, Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan çıktı
Hayatında biri olduğunu geçtiğimiz günlerde itiraf eden Kerem Bürsin'in sevgilisinin Sabancılar'ın torunu Melisa Tapan olduğu ortaya çıktı.
Bir dönem Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşktan sonra özel hayatıyla magazin gündeminde pek yer almayan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in aşk hayatıyla ilgili yeni bilgiler var.
Devrim Özkan ile başrolünde olduğu Mavi Mağara filmiyle gündeme gelen Kerem Bürsin, sevgilisi olduğunu itiraf etmiş ama kim olduğunu saklamıştı.
“Kalbim dolu… Çok mutluyum, ilişkimiz çok güzel başladı.” açıklamasını yapan Kerem Bürsin'in gönlünü kime kaptırdığı ortaya çıktı.
Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, Bürsin, Sakıp Sabancı’nın da torunu olan Melisa Tapan’la aşk yaşıyor.