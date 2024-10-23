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PKK/KCK'nın Rusya yapılanmasına mensup terörist Barı Iusubov yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
PKK/KCK'nın Rusya yapılanmasına mensup terörist Barı Iusubov yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet'in ortak operasyonuyla, terör örgütü PKK/KCK'nın Rusya yapılanmasında faaliyet gösteren terörist Barı Iusubov yakalandı.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Iusubov'un, Rusya, Kazakistan ve Ermenistan ile örgütün Irak'taki Mahmur Kampı'nda terör örgütü PKK/KCK adına propaganda faaliyetlerinde rol aldığı tespit edildi.

Iusubov'un, örgütün üst düzey mensuplarıyla yakın teması bulunduğu ve eylemlerde yer aldığı belirlendi.

2020'den beri MİT'in takibinde olan Barı Iusubov, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla Türkiye'de yakalandı. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan Iusubov, cezaevine gönderildi.

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