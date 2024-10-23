BIST 8.839
DOLAR 34,26
EURO 36,99
ALTIN 3.027,91

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlığı! Örgüt mensupları çiftliğe iş makinesi getirdi

|
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlığı! Örgüt mensupları çiftliğe iş makinesi getirdi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesini gömme hazırlıkları yapan örgüt mensupları, Pensilvanya'da karargah olarak kullanılan çiftliğe iş makineleri getirdi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlığı! Örgüt mensupları çiftliğe iş makinesi getirdi

FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesinin nereye gömüleceğine ilişkin belirsizlik devam ederken, Anadolu Ajansı (AA), örgütün Pensilvanya'da karargah olarak kullandığı çiftlik evinin bahçesine hafriyat işlerinde kullanılan iş makineleri getirildiğini görüntüledi.

110
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlığı! Örgüt mensupları çiftliğe iş makinesi getirdi

Bahçe düzenlemelerinde kullanılan makineler, ilk kez toprak alanda görüldü. 

210
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlığı! Örgüt mensupları çiftliğe iş makinesi getirdi

Gülen'in gömüleceği muhtemel yerler arasında öne çıkan çiftlik evinin etrafındaki güvenlik önlemleri de bugün itibarıyla artırıldı.

310
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlığı! Örgüt mensupları çiftliğe iş makinesi getirdi

Yerleşke girişinde herhangi bir aracın durmasına izin verilmezken, kapının önünde sürekli bir güvenlik görevlisinin durması dikkati çekti.

410