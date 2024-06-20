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Dusan Tadic özür diledi Sırbistan Futbol Federasyonu açıkladı

Dusan Tadic özür diledi Sırbistan Futbol Federasyonu açıkladı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, EURO 2024'te oynadıkları İngiltere maçının ardından teknik direktörleri Dragan Stojkovic hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle özür diledi.

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Sırbistan Milli Takımı'nın EURO 2024 kampında bulunan Tadic, İngiltere maçının ardından öfkesini kontrol edememiş ve flaş ifadeler kullanmıştı.

İngiltere mağlubiyeti sonrası 11'de başlamamasına sinirlenen Tadic, "Ben oyunda olsaydım İngilizlere daha fazla sorun yaratabilirdik. Bu boşluklarla iki gol atabilirdim. Ben takım kaptanıyım ve en iyi oyuncuyum. İlk 11'de başlamalıyım" demişti.

Sırbistan Futbol Federasyonu Tadic ile ilgili açıklama yayımlayarak, yıldız oyuncunun özür dilediğini ifade etti.

"Augsburg'daki takım otelinde antrenörler ve oyuncular arasında bir konuşma gerçekleşti. Sorumluluklar tartışıldı. Dusan Tadic de İngiltere maçından sonra yaptığı düşüncesiz açıklamalar için özür diledi. Şimdi bir sonraki maça hazırlanıyoruz"

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