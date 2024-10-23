Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı! Cem Küçük kulis bilgisini paylaştı, "Erdoğan ve 2 vekil detayı...

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı açıklamalar gündemdeki yerini koruyor. TGRT Haber ekranlarında gazeteci Cem Küçük, dikkat çeken kulis bilgisini paylaştı ve açıklamanın Erdoğan ve Bahçeli dışında iki vekil tarafından da bilindiğini söyledi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı açıklamalar konuşulmaya devam ediyor.

Bahçeli "Türk ve Türkiye Yüzyılında terörü sıfırlamak, milli birlik ve beraberliği çelikleştirmek amacına matuf ikinci hüküm cümlem şöyledir:

Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum; Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, “Umut Hakkı”nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.

Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın." ifadelerini kullanmıştı.

"Ben öğrendim biliyorlarmış"

Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan'la gündemi değerlendirdi.

Küçük "Ben dün öğrendim. Erdoğan, Bahçeli, 2 de DEM vekil biliyormuş, Başka kimse bilmiyormuş. Belki İbrahim Kalın, Hakan Fidan biliyor olabilir bilmiyorum." dedi.