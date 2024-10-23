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İsrail Gazze'de UNRWA'ya ait aracı vurdu: 2 ölü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail Gazze'de UNRWA'ya ait aracı vurdu: 2 ölü

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde UNRWA'ya ait araca saldırı düzenledi. Saldırıda 2 UNRWA çalışanı hayatını kaybetti.

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İsrail ordusunun Gazze'nin Deyr Belah kentinin güneyinde Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir araca düzenlediği saldırı sonucu 2 UNRWA çalışanının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Saldırıda hedef alınan aracın ön kısmı hurdaya döndü.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Hayatını kaybedenler için cenaze namazı kılındı.

İsrail'in UNIFIL'e saldırısı: Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), 10 Ekim'de, İsrail ordusunun, bir gözlem kulesini hedef alması sonucu iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu. İsrail ordusu, 13 Ekim'de Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL tesislerine baskın düzenleyerek, tesisin kapılarını tanklarla tahrip etmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konuyla ilgili son açıklamasında, İsrail'in BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne saldırılarının "bir savaş suçu oluşturabileceğini" söylemişti.

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