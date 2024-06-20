Bayram tatilinin ilk 5 günündeki trafik kazalarında 36 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı tatilinin ilk 5 gününde meydana gelen trafik kazalarında 36 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 550 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, bayram tatilinin 5. günü yani dün 24 saatlik sürede, 696 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybederken, 1205 kişi yaralandı.

Ekiplerce denetlenen 425 bin 63 araçtan 23 bin 219'una hız ve radar işlemi, 35 bin 990'una ise diğer işlemler yapıldı.

Bayram tatilinin ilk 5 gününde meydana gelen trafik kazalarında ise 36 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 550 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Bakan Yerlikaya, "Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolun sonu bayram olsun." uyarısında bulundu.