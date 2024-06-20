Arda Güler’in boynunda madalya elinde Kuran-ı Kerim taşıdığı fotoğrafın sırrı ortaya çıktı.. O dönem etkinlik sorumlularından Anadolu Gençlik Derneği yetkilisi Salih Çakır, "Arda o zamanda 4-5 çocuğu birden çalımlayıp çok güzel goller atardı.” dedi.

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Türkiye’nin konuştuğu isim Arda Güler 2016 yılında Anadolu Gençlik Derneği tarafından yaz boyunca düzenlenen etkinliklere katıldı.

O zaman henüz 10 yaşında olan Arda sadece yeteneği ile değil efendiliği ve disiplini ile dikkat çekti.

"Ben de hakemlik yapardım"

O zamanki etkinlik sorumlularından AGD yetkilisi Salih Çakır, konu ile ilgili TV5'de yayınlanan programda şunları söyledi:

“Arda o zaman da sadece yeteneği ile değil disiplini beyfendiliğiyle, oturuşuyla, kalkışıyla ön plana çıkan, dikkat çeken çocuklarımızdan birisiydi. Ders aralarında, teneffüslerde hemen taştan kaleler yapıp futbol oynarlardı arkadaşlarıyla. Ben de hakemlik yapardım o maçlarda. Arda o zamanda 4-5 çocuğu birden çalımlayıp çok güzel goller atardı.”

Kamp hatırası

Salih Çakır; Tv5’de katıldığı programda; fotoğraftaki madalyon ve Kuran-ı Kerim’in yaz etkinlikleri kampından bir hatıra olması ve “hayatlarına rehberlik etmesi” için Arda’ya ve diğer çocuklara hediye edildiğini söyledi.