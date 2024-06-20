BIST 10.619
DOLAR 32,64
EURO 35,07
ALTIN 2.443,85
HABER /  SPOR

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişti

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişti

 FIFA dünya sıralamasında 2 basamak gerileyen A Milli Futbol Takımı, 42. sırada yer aldı.

Abone ol

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılan Türkiye, organizasyon öncesi oynadığı 2 hazırlık maçından bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılarak 1493 puanla 2 basamak geriledi ve 42. sıraya yerleşti.

Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 6. sırada kalırken, Çekya 2 basamak yükselerek 34. sıraya, Gürcistan ise 1 basamak yükselerek 74. sıraya çıktı.

İlk 3 sıranın değişmediği listede Arjantin zirvedeki yerini korudu. Listenin ikinci sırasında yine Fransa bulunurken, Belçika, 3. sırada yer aldı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 18 Temmuz 2024'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye-Portekiz maçını yönetecek hakem belli oldu
Türkiye-Portekiz maçını yönetecek hakem belli oldu
SGK'nın verileri! Yaklaşık 2 milyon emekli çalışmaya devam ediyor
SGK'nın verileri! Yaklaşık 2 milyon emekli çalışmaya devam ediyor
96 kişi hayatını kaybetmişti! Depremde yıkılan Alpargün Apartmanı'nın kolonlarında yeterince demir kullanılmamış
96 kişi hayatını kaybetmişti! Depremde yıkılan Alpargün Apartmanı'nın kolonlarında yeterince demir kullanılmamış
Bu hafta 3 film vizyona girecek
Bu hafta 3 film vizyona girecek
Arda Güler'in boynunda madalya elinde Kuran'ı Kerim taşıdığı fotoğrafın sırrı ortaya çıktı
Arda Güler'in boynunda madalya elinde Kuran'ı Kerim taşıdığı fotoğrafın sırrı ortaya çıktı
Bayram tatilinin ilk 5 günündeki trafik kazalarında 36 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinin ilk 5 günündeki trafik kazalarında 36 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta kafe işletmecisi bir günlük gelirini Gazze için bağışladı
Kahramanmaraş'ta kafe işletmecisi bir günlük gelirini Gazze için bağışladı
Zafer Şahin'den 11800 liralık hesaba sitem eden kişiye: Bu iş artık kabak tadı verdi
Zafer Şahin'den 11800 liralık hesaba sitem eden kişiye: Bu iş artık kabak tadı verdi
Depozito iade sistemi netleşti şişe veya kutu başına ödenecek para belli oldu
Depozito iade sistemi netleşti şişe veya kutu başına ödenecek para belli oldu
Süper Mario'nun yeni animasyon filminin yayın tarihi belli oldu
Süper Mario'nun yeni animasyon filminin yayın tarihi belli oldu
9 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü
9 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü
Dusan Tadic özür diledi Sırbistan Futbol Federasyonu açıkladı
Dusan Tadic özür diledi Sırbistan Futbol Federasyonu açıkladı