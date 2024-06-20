İyi Parti’de Koray Aydın yol ayrımında! Bomba iddia istifa mı ediyor?

Meral Akşener'in İyi Parti'yi bırakmasının ardından 5. Olağanüstü Kurultay’da genel başkanlık yarışını kaybeden Koray Aydın yol ayrımında... Akşener-Erdoğan görüşmesi üstünden Müsavat Dervişoğlu'nu eleştiren Aydın'ın ekibiyle birlikte istifa edeceği iddia ediliyor.

Abone ol

İyi Parti’de seçim yenilgisiyle başlayan, sonrasında eski Genel Başkan Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesiyle yeni bir boyuta taşınan krizin önümüzdeki günlerde daha da derinleşmesi bekleniyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre 27 Nisan’da yapılan 5. Olağanüstü Kurultay’da genel başkanlık yarışını kaybeden partinin ağır toplarından Koray Aydın, bayramdan önce yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Akşener’in İyi Partililerinin yüzünü yere eğdirdiğini önü sürmüştü.

Aydın, parti yönetiminin Akşener’i açıklama yapmaya davet etmesinin şart olduğunu belirterek, üstü kapalı olarak Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nu eleştirmişti.

İyi Parti’den istifa etme seçeneğinin de...

Akşener’den şu ana kadar görüşmenin içeriğine dair bir açıklama yapılmazken, Aydın’ın önümüzdeki günlerde, yeni bir yol haritası çizmek için yakın çalışma arkadaşlarıyla bir araya geleceği, İyi Parti’den istifa etme seçeneğinin de aralarında bulunduğu önemli kararlar alabileceği belirtiliyor. Aydın ve ekibinin istifa etmesi durumunda İyi Parti’ni dağılma sürecine girebileceği de iddia ediliyor.