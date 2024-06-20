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Hepsiburada, Nasdaq üst yöneticisini ağırladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hepsiburada, Nasdaq üst yöneticisini ağırladı

Hepsiburada, Nasdaq Küresel Listeleme Başkanı Karen Snow'u ağırladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Nasdaq ile Hepsiburada arasındaki işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Görüşmede, Hepsiburada'nın gelecek dönem planları ve stratejik öncelikleri ele alındı. Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de Hepsiburada tarafından 8 yıldır başarıyla yürütülen "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Programı" oldu.

Bu kapsamda kadın girişimcilere sağlanan destekler ve elde edilen başarılar hakkında bilgi verildi. Görüşmede Nasdaq'a gelecekte kote olabilecek Türk şirketleri için yapılabilecekler ve Türkiye'nin ekonomik potansiyeli değerlendirildi.

Gökçetekin, Karen Snow'a Hepsiburada'nın Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamındaki kadın girişimcilerin ürettiği yöresel ve el emeği ürünlerden oluşan özel bir hediye seçkisi sundu.

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