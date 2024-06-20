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FETÖ'den ABD Başkanı Biden'a Türkiye'yi şikayet mektubu! Yok artık dedirten talepler

FETÖ'den ABD Başkanı Biden'a Türkiye'yi şikayet mektubu! Yok artık dedirten talepler

FETÖ, ABD Başkanı Joe Biden’a Türkiye aleyhine mektup yazdı. ABD’nin Türkiye’ye yaklaşımının “insan hakları temelli” olması talep edilip, ABD Başkanı Biden’ın Türk hükümetine baskı yapması isteniyor.

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15 Temmuz başarısız darbe girişiminin sekizinci yıl dönümüne günler kala ABD Başkanı Joe Biden’a bir mektup sunmaya hazırlanıyor.

Üstelik hazırlanan mektupta ABD’li bazı kongre üyelerinin de katkısı var.

Son dönemlerde FETÖ içinde artan iç hesaplaşmalar, yapılan itiraflar ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in hastalığı sonrası kaçırılma iddiaları örgüt içinde parçalanmalara neden oldu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre FETÖ, şimdi de yeni bir yol arayışına girdi ve ABD Başkanı Biden’a Türkiye aleyhine mektup yazdı.

Türkiye-ABD ilişkilerini etkilemeye çalışıyorlar

FETÖ’cüler hazırladıkları mektupta, Türk hükümetine karşı yapmaya çalıştıkları darbe girişimine hiç değinmeden, örgüt mensuplarına yönelik “haksız politikalar” izlendiğine yer veriyor. FETÖ’cüler, Türkiye’nin içişlerini ilgilendiren konulara da mektupta değiniyor. Örgüt mensupları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından alınan Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Yüksel Yalçınkaya kararları konusunda Türk hükümetini ABD Başkanı Bidan’a şikayet ediyor.

NTV’de yer alan habere göre, mektupla, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilere müdahale çabası dikkat çekiyor. ABD’nin Türkiye’ye yaklaşımının “insan hakları temelli” olması talep edilip, ABD Başkanı Biden’ın Türk hükümetine baskı yapması isteniyor.

"FETÖ TUTUKLULARI ŞARTSIZ SERBEST BIRAKILARAK İŞLERİNE GERİ DÖNSÜN"

Mektupta yazılan talepler dikkate alındığında, örgüt mensuplarının Türkiye’ye dönme çabaları da göze çarpıyor. Mektuptaki taleplerden biri Fetullahçı Terör Örgütü’ne mensup tutukluların şartsız serbest bırakılarak işlerine geri dönmelerinin sağlanması.

Örgüt mensupları, ABD Başkanı’na yazdıkları mektup ile 15 Temmuz’da yaptıkları kanlı darbe girişiminde hayatlarını kaybeden yüzlerce şehit ve gazi olan binlerce insanı akıllarına bile getirmeden “aklanmanın” yollarını arıyor.

FETÖ’cüler, ABD Başkanı Joe Biden’a yazdıkları mektubu henüz paylaşmadı. Örgüt mektubu paylaşmadan önce bir imza kampanyası düzenlemeye başladı. FETÖ, mektuba atılacak imzaların sayısının artması ile ABD Başkanı Biden üzerinde örgütün etkisini artırmayı hedefliyor.

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