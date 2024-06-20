İstanbul’da halk ekmeğe yüzde 60 zam! 5 liralık ekmeğin yeni fiyatı

İSTANBUL'da halk ekmeğe zam geldi. Bayram sonrası etiketler değişti. Halk Ekmek’te 250 gramlık ekmeğin fiyatı 5 liradan 8 liraya yükseldi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek AŞ tarafından normal ve kepek ekmeğin fiyatına yüzde 60 oranında zam yapıldı.

Zamla normal ve kepek ekmeğin fiyatı 5 liradan 8 liraya çıkartıldı.

İstanbul'da normal ve kepek ekmek dışındaki diğer ürünlere farklı oranlarda zam ise en son 17 Mayıs'ta yapılmıştı.

Normal ve kepek ekmeğin fiyatı da 26 Temmuz 2023'te yüzde 66,6 oranında arttırılmıştı.