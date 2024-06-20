BIST 10.634
DOLAR 32,79
EURO 35,28
ALTIN 2.469,05
HABER /  GÜNCEL

Mardin'de 37 yıl önce öldürülen 6'sı çocuk, 8'i kadın 30 kişi törenle anıldı

Mardin'de 37 yıl önce öldürülen 6'sı çocuk, 8'i kadın 30 kişi törenle anıldı

Mardin'in Ömerli ilçesinin kırsal Pınarcık Mahallesi'nde 37 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 16'sı çocuk 30 kişi mezarları başında anıldı.

Abone ol

PKK'lı teröristler, 20 Haziran 1987'de Pınarcık Mahallesi'nde 16'sı çocuk, 8'i kadın 30 kişiyi hunharca katletti.

Olayda yakınlarını kaybedenlerin yaşadığı acı, aradan geçen yıllara rağmen ilk günkü tazeliğini koruyor.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir, şehit yakınları ve güvenlik korucuları, mezarlığı ziyaret ederek kabirlere çiçek bıraktı, dua etti.

Saldırıda eşi, 5 çocuğu, 2 kardeşi, yengesi ve yeğenlerini kaybeden 84 yaşındaki Şeyhmus Yavuz, AA muhabirine, teröristlerin 3 koldan köye saldırdığını anımsatarak, "Çoluk çocuk demeden herkesi katlettiler. Hayvanları bile yakmışlar. Onları lanetliyoruz." dedi.

Konfederasyon Genel Başkanı Orhan Kandemir, katliamın yıl dönümünde şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.

Şehit ailelerini yalnız bırakmayarak acılarını paylaştıklarını kaydeden Kandemir, şöyle konuştu:

"Terör örgütü 1987 yılında 16'sı çocuk 30 insanımızı katletti. Katledilenler arasında daha ismi konulmamış bebek var. Kundaktaki bebekleri bile acımadan katlettiler. Terör örgütünün her türlü eylemini kınıyoruz, lanetliyoruz. Buna benzer katliam bugün İsrail'in Filistin'de Gazzelilere yaptığı çocuk ve kadın katliamlarıdır. Konfederasyon olarak bugün ailelerimizi yalnız bırakmadık. Şehitlerimize tekrardan rahmet diliyorum. Terörün her türlüsünü ve bütün terör örgütlerinin yaptığı bu katliamları lanetliyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe'de Jose Mourinho göreve başladı! Ekibinde yer alacak isimler belli oldu
Fenerbahçe'de Jose Mourinho göreve başladı! Ekibinde yer alacak isimler belli oldu
Ayrı yaşadığı eşinin evine gidip dehşet saçtı!
Ayrı yaşadığı eşinin evine gidip dehşet saçtı!
FETÖ'den ABD Başkanı Biden'a Türkiye'yi şikayet mektubu! Yok artık dedirten talepler
FETÖ'den ABD Başkanı Biden'a Türkiye'yi şikayet mektubu! Yok artık dedirten talepler
Fener Rum Patrikhanesi İsviçre'deki zirveye devlet statüsünde katıldı mı? Açıklama geldi
Fener Rum Patrikhanesi İsviçre'deki zirveye devlet statüsünde katıldı mı? Açıklama geldi
ABD'de Louisiana'daki devlet okullarında 'On Emir' posterlerinin asılması zorunlu hale getirildi
ABD'de Louisiana'daki devlet okullarında 'On Emir' posterlerinin asılması zorunlu hale getirildi
Hepsiburada, Nasdaq üst yöneticisini ağırladı
Hepsiburada, Nasdaq üst yöneticisini ağırladı
İyi Parti’de Koray Aydın yol ayrımında! Bomba iddia istifa mı ediyor?
İyi Parti’de Koray Aydın yol ayrımında! Bomba iddia istifa mı ediyor?
İran'da cumhurbaşkanlığı anketi sonuçları açıklandı
İran'da cumhurbaşkanlığı anketi sonuçları açıklandı
Malezya Başbakanı Enver İbrahim Çin çin 'gerçek dost' dedi
Malezya Başbakanı Enver İbrahim Çin çin 'gerçek dost' dedi
Feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 bebek yaralı
Feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 bebek yaralı
Bütçe mayıs ayında 6 ay sonra fazla verdi
Bütçe mayıs ayında 6 ay sonra fazla verdi