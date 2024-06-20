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Fenerbahçe'de 3 futbolcu Michy Batshuayi'yi Instagram'da takipten çıkardı

Fenerbahçe'de 3 futbolcu Michy Batshuayi'yi Instagram'da takipten çıkardı

Fenerbahçe’de başta Fred olmak üzere 3 oyuncu, Michy Batshuayi’nin gs ile görüşüp anlaşmasından rahatsız oldu. İlk tepkiyi gösteren Fred oldu. Tüm iletişimini kesti.

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Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı takım transfer çalımı atarak rakibinin önemli golcüsü Michy Batshuayi'yi transfer ettiği iddia edildi.

Galatasaray’a yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, kontrat detayları konusunda Batshuayi’yi ikna etmiş durumda.

Tecrübeli futbolcu dün Fransa'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra ön protokolu imzaladı. 

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Fenerbahçe'den ilk tepki futbolculardan geldi.

Fred, Cengiz Ünder ve Rodrigo Becao; Michy Batshuayi’yi takipten çıkardı.

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