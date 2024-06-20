Feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 bebek yaralı

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 bebek yaralandı.Abone ol
Karapınar-Konya kara yolunun 3. kilometresinde, Yusuf Yılmaz idaresindeki otomobil ile Hüseyin Kart yönetimindeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada Hüseyin Kart (30) ve eşi Şeyma Kart (29) ile Yusuf Yılmaz (30) ve eşi Zeynep Yılmaz (27) yaşamını yitirdi.
Yılmaz çiftinin bebeği Meryem Mira ile Kart çiftinin 2 yaşındaki çocuğu Nisan, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Cenazeler otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.